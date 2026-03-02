Española Bucsa logra en Mérida su primer título

Cristina Bucsa, #63 del mundo, logró la victoria sobre Magdalena Frech, 57 en el ranking, en dos horas con 15 minutos.

El primer set tomó rumbo muy temprano. El juego fino de Bucsa se combinó con los tiros erráticos de Frech. Con sencillez, la española aprovechó los dos primeros puntos de quiebre para tomar ventaja de 3-0.

La polaca corrigió sobre la marcha, pero la mejora apenas le alcanzó para recuperar un quiebre y enfrascarse en algunos puntos largos con la española.

Diezmada físicamente, Frech cometió errores no forzados y dobles faltas para perder el primer set en 37 minutos. El partido dio un giro en el segundo set y la polaca, con más energía, se adelantó 3-0 con dos rompimientos.

La española estuvo cerca de igualar en el octavo juego, pero Frech le dio consistencia a su servicio y se llevó la manga en 54 minutos.

La paridad en el tercer set se esfumó en el cuarto juego cuando la tenista nacida en Moldavia logró el quiebre y adelantó 3-1; la raqueta originaria de Lodz recuperó el rompimiento, pero no pudo salvar un doble punto de campeonato de su rival.

Este fue el cuarto enfrentamiento entre Bucsa y Frech; el balance es de dos triunfos por lado. El torneo WTA 500 de Mérida se celebró en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y repartió una bolsa de 1,2 millones de dólares. AFP