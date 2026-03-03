Becker: "Nadie es imbatible, pero Carlos Alcaraz es claramente el número uno ahora"

"Tienen un largo camino, yo no pondría demasiada presión porque son muy jóvenes. Tienen el talento y la potencia, pero tendrías que preguntarme dentro de 15 años y podré contestar", dijo al ser cuestionado al respecto.

Beker, que participó este martes como miembro de la Academia Laureus en el acto celebrado en la sede de la Comunidad de Madrid para anunciar los finalistas de los premios 2006, destacó que el nivel de Alcaraz y Sinner "es bueno para ellos y malo para los demás".

"Pensábamos que después de la época de Nadal, Federer y Djokovic no tendríamos un próximo súper estrella y ahora tenemos dos. El tenis es más popular que nunca. España es muy afortunada porque ha tenido a Nadal durante 20 años y ahora tiene a Alcaraz, que es un jugador emocional y carismático", añadió.

El alemán, ganador de seis "Grand Slams", auguró que la competitividad entre el español y el italiano se prolongará "durante años" y confió en que su compatriota Alexander Zverev pueda conseguir en 2026 su primer título de Grand Slam.

"Ha jugado muchas finales, este año es otra oportunidad", concluyó, tras afirmar que su medalla de oro en Barcelona 92 con Michael Stich fue muy importante y admitir que "es un gran honor" para él ser parte la familia Laureus y el trabajo que ha hecho los últimos 25 años.