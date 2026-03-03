El tenista argentino Romeo Arcuschin, de 18 años, suspendido por dopaje

El 16 de febrero de 2026, la ITIA envió al jugador un aviso previo de acusación por una violación de las reglas antidopaje por la presencia de una sustancia prohibida en la muestra de un jugador (Artículo 2.1 del TADP) y/o el uso de una sustancia prohibida sin una autorización de uso terapéutico válida (Artículo 2.2).

Arcuschin, quien alcanzó el puesto 1802 en el ranking mundial individual, el más alto de su carrera, en noviembre de 2025, proporcionó una muestra durante su participación en el evento ITF World Tennis Tour M15 en Lima (Perú), el 15 de diciembre de 2025.

La muestra se dividió en A y B, y el análisis posterior reveló que la muestra A contenía "metabolito de estanozolol". Dicha sustancia está prohibida por el TADP en la categoría de Agentes Anabólicos (Sección S1.1) de la Lista de Prohibiciones de 2025. La muestra B se analizó el 23 de febrero de 2026 y confirmó los hallazgos de la muestra A.

Dado que el estanozolol es una sustancia no especificada, se requiere una suspensión provisional obligatoria y, en el caso de Arcuschin, entró en vigor el 16 de febrero de 2026.

Mientras esté suspendido provisionalmente, tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.

El argentino dispondrá del derecho a apelar la imposición de su suspensión provisional ante el presidente de un tribunal independiente, algo que hasta la fecha aún no ha hecho.