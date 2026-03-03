Indian Wells abre el calendario de Masters 1.000 con Alcaraz en la cima de la ATP

Alcaraz, exento de la primera ronda por su condición de cabeza de serie, debutará en segunda frente al ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov (número 52 del mundo) y el francés Térence Atmane (n.42), según el sorteo celebrado este lunes.

Si los favoritos ganan sus eliminatorias, en tercera ronda podría enfrentarse al francés Arthur Rinderknech (n.48), en octavos de final al noruego Casper Ruud (n.13), en cuartos al australiano Alex de Miñaur (n.6), en semifinales al serbio Novak Djokovic (n.3) y en la final al italiano Jannik Sinner (n.2).

El del Palmar, al que se le vio entrenando en el desierto con una camiseta con el '23' de los Lakers, llega a Indian Wells invicto este 2026 (12-0) tras conquistar por primera vez el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

En el desierto buscará recuperar el trofeo que el año pasado terminó en manos del británico Jack Draper, que le eliminó en semifinales. De hacerlo, Alcaraz entraría en un selecto club en el que solo están Jimmy Connors, Michael Chang, Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Indian Wells podría ser el primer cruce del año entre Alcaraz y Sinner, que el año pasado se enfrentaron en seis finales, con un balance de 4-2 a favor del murciano.

Para el italiano, un camino probable hacia la final pasaría por el australiano James Duckworth (n.83) en segunda ronda, el argentino Tomás Martín Etcheverry (n.31) en tercera, el ruso Karen Khachanov (n.16) en octavos de final, al estadounidense Ben Shelton (n.8) en cuartos y alemán Alexander Zverev (n.4) en semifinales.

Además de Alcaraz, también están en el cuadro de Indian Wells los españoles Alejandro Davidovich (n.19), Roberto Bautista (n.93) y Rafael Jódar (n.103), este último con una invitación del torneo.

Jódar hará su debut absoluto en el desierto en un duelo frente al chileno Alejandro Tabilo, uno de los latinoamericanos en Indian Wells junto a los argentinos Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo; además del brasileño Joao Fonseca.

A diferencia del torneo masculino, el femenino es el tercer WTA 1.000 de la temporada tras los de Doha y Dubai, ganados, respectivamente, por la checa Karolina Muchova y la estadounidense Jessica Pegula.

El gran atractivo será ver a Venus Williams, que ha sido invitada por el torneo con motivo de la trigésima edición desde su debut en 1997. Williams, de 45 años, debutó en el desierto con 17.

Más allá de Williams, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, buscará su primer título en Indian Wells después de haber perdido las finales de 2025 contra la rusa Mirra Andreeva y la de 2023 contra la kazaja Elena Rybakina. Rybakina, precisamente, viene de ganarle en la final del Abierto de Australia.

Por el otro lado del cuadro, la polaca Iga Swiatek (número 2 del mundo) buscará su tercera corona en el desierto, algo que ninguna tenista ha logrado hasta la fecha.

En el cuadro femenino del WTA 1.000, la española Jessica Bouzas se enfrentará en primera ronda con la brasileña Beatriz Haddad Maia y la también española Cristina Bucsa espera rival proveniente de rondas clasificatorias.

La argentina Solana Sierra se medirá a la estadounidense Peyton Stearns y la colombiana Emiliana Arango con la también estadounidense Hailey Baptiste.