Alcaraz y el conflicto en Oriente Medio: "Me preocupó ver a algunos jugadores atrapados"

Alcaraz ganó el título en Doha, el segundo de su cuenta en 2026 antes de que comenzara la guerra, y unos días más tarde comenzó el torneo de Dubai, se desató el conflicto y quedaron bloqueados en la zona jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov, y el neerlandés Tallon Griekspoor, entre otros.

"Fue sorprendente porque hablamos de unos días o una semana antes y todos estábamos jugando allí. De repente, ocurre todo esto. Y ver a algunos jugadores atrapados allí, sin poder jugar, fue preocupante, al menos para mí", dijo en Indian Wells el número uno del mundo.

Carlos Alcaraz está invicto en lo que va de 2026. Doce partidos y doce victorias y dos títulos. El Abierto de Australia y el torneo de Doha. Apunta ahora al Masters 1.000 de Indian Wells, en el que debutará el sábado con el ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Terence Atmane.

El jugador español de 22 años, el hombre más joven de la historia en lograr los cuatro títulos del Grand Slam, ha triunfado dos veces en este Masters 1.000, en 2023 y 2024.

En su primera rueda de prensa antes de estrenarse en el torneo, el español señaló la clave de su impecable inicio de temporada. “Creo que en pista controlo incluso mejor mis emociones”, dijo. “Diría que esa ha sido la clave del buen nivel que estoy jugando últimamente. Porque en pista me controlo a mí mismo y, desde la calma, encuentro soluciones”, añadió.

Este cambio, esa madurez, la mostró en el torneo de Doha en partidos que le pusieron a prueba. “Cuando me enfadaba o estaba jugando mal, encontraba el camino otra vez porque estaba tranquilo”, dijo el número uno del mundo, que cuenta con un balance de veinte victorias y tres derrotas en este Masters 1.000.

“Estoy muy orgulloso de mi inicio de año. Ojalá la racha continúe, o al menos lo intentaré, pero estoy contento de verme jugando un gran tenis”, destacó.

En su recorrido por el cuadro aparece, en una hipotética semifinal, el serbio Novak Djokovic, al que ganó en la final del Abierto de Australia y que tiene un récord de 41 victorias seguidas en el torneo californiano.

“Sé que Novak tiene el récord con 41. No te das cuenta de lo difícil que es hasta que lo persigues”, reflexionó el español. “Cuando llevas 12 victorias es como ganar cuatro o cinco torneos más, los más grandes del mundo. Ahí entiendes lo impresionante que es”, apostilló.

Carlos Alcaraz lleva casi una semana en Indian Wells para aclimatarse al torneo. “Ha ido muy bien, sinceramente. Me siento un poco diferente a otros años, pero he tenido un par de buenos entrenamientos. He vuelto y estoy listo, así que todo va bien y tengo ganas de empezar”, dijo.

El número uno del mundo habló también de la nueva sensación del tenis español, Rafa Jódar, que jugará el torneo gracias a una invitación.

Alcaraz elogió al madrileño, con el que se ejercitó en Australia: "Me gusta mucho su forma de jugar. Sin miedo, con desparpajo. No respeta a nadie en la pista y fuera de ella es muy agradable, respeta a todos. Pero una vez que salta a la pista cree en sí mismo y con posibilidades de ganar a cualquiera".