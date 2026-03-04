Tenis
04 de marzo de 2026 - 19:00

Camilo Ugo Carabelli avanza a la segunda ronda de Indian Wells

Chicago (EE.UU.), 4 mar (EFE).- El argentino Camilo Ugo Carabelli avanzó este miércoles a la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells, tras imponerse al estadounidense Martin Damm por 7-6(5) y 6-3.

Por EFE

Carabelli, de 26 años y número 67 del ranking ATP, llegó al cemento californiano tras perder en la primera ronda en los torneos de Santiago y Río de Janeiro, pero disputó un partido sólido ante Damm, número 129 del mundo.

El argentino anuló una bola de set con 4-5 en el marcador en el primer parcial y se lo llevó por 7-5 en el desempate. Hizo buena una rotura en el noveno juego de la segunda manga para blindar el pase de ronda.

Carabelli será rival del estadounidense Brandon Nakashima este viernes en la segunda ronda del torneo californiano.

Por otro lado, el también argentino Mariano Navone se rindió ante el estadounidense Marcos Girón (4-6, 7-5 y 6-3) y se despidió a las primeras de cambio.