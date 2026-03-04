Camilo Ugo Carabelli avanza a la segunda ronda de Indian Wells

Carabelli, de 26 años y número 67 del ranking ATP, llegó al cemento californiano tras perder en la primera ronda en los torneos de Santiago y Río de Janeiro, pero disputó un partido sólido ante Damm, número 129 del mundo.

El argentino anuló una bola de set con 4-5 en el marcador en el primer parcial y se lo llevó por 7-5 en el desempate. Hizo buena una rotura en el noveno juego de la segunda manga para blindar el pase de ronda.

Carabelli será rival del estadounidense Brandon Nakashima este viernes en la segunda ronda del torneo californiano.

Por otro lado, el también argentino Mariano Navone se rindió ante el estadounidense Marcos Girón (4-6, 7-5 y 6-3) y se despidió a las primeras de cambio.