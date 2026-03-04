Tenis
04 de marzo de 2026 - 18:05

La española Paula Badosa cae en primera ronda de Indian Wells

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 4 mar (EFE).- La tenista española Paula Badosa, número 106 del mundo, fue eliminada este miércoles en primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells, que se disputa en California (Estados Unidos), tras caer por la vía rápida contra la kazaja Yulia Putintseva, 76 del ranking WTA.

Por EFE

Putintseva se hizo con la victoria por 6-4 y 6-2 en 1 hora y 24 minutos de partido, y se enfrentará en segunda ronda a la danesa Clara Tauson (n.17).

Badosa, que fue la campeona de este torneo en 2021, estuvo errática con su servicio y acumuló diez dobles faltas durante el partido.

La española dispuso de tres bolas de rotura con 3-3 en el primer set que podrían haber cambiado el transcurso del encuentro, pero las desaprovechó y acabó cediendo la manga después de perder su siguiente servicio.

Los problemas con el saque fueron más visibles durante el segundo set, en el que cedió ocho oportunidades de rotura a Putintseva, y siempre fue a remolque tras perder sus dos primeros servicios.

Badosa, que llegó a ocupar la segunda posición del ranking de la WTA en abril de 2022, arrastra problemas físicos en los últimos años.

En febrero decidió renunciar a disputar el WTA 1000 de Doha, en el que estaba inscrita, por problemas en la cadera, y se retiró en segunda ronda del torneo de Dubái.