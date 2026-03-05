Alejandro Tabilo supera a Rafael Jódar y pasa a segunda ronda en Indian Wells

Tabilo, 40 del ranking ATP, se deshizo de Jódar (número 103) por 6-1 y 6-2 en apenas 58 minutos de partido, el más corto disputado hasta ahora en esta edición de Indian Wells. El chileno está en plena forma tras haber alcanzado la final del ATP 500 de Río.

Jódar llegó al desierto californiano con una invitación del torneo tras completar un buen inicio de temporada en el que superó rondas en Melbourne, Dallas, Delray Beach y Acapulco, alcanzando la posición más alta de su corta carrera en el ranking.

Tabilo se medirá en segunda ronda con el ruso Daniil Medvedev (n.11), exento de la primera ronda por su condición de cabeza de serie. Medvedev viene de proclamarse campeón en el ATP 500 de Dubai por abandono de su rival, el holandés Tallon Griekspoor.