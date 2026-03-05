Bautista y Bucsa pasan a segunda ronda en Indian Wells

Bautista, 93 del ranking ATP, se deshizo de Marozsan (número 43) por 6-4, 6(2)-7 y 6-4 en 2 horas y 20 minutos de partido. El castellonense, de 37 años, se medirá en segunda ronda al británico Jack Draper, vigente campeón del torneo.

Por su parte, Bucsa, 31 del ranking WTA, derrotó a Vidmanova (n.122) por 6-4 y 6-0 en 1 hora y 15 minutos. Bucsa jugará la segunda ronda contra la belga Elise Mertens.

La española, de origen moldavo, llega al desierto californiano tras la histórica conquista del doblete en el WTA 500 de Mérida (México), sus dos primeros títulos tanto a nivel individual como dobles.

Con peor suerte corrió el joven madrileño Daniel Mérida, eliminado a manos del estadounidense Alex Michelsen (n.44) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 9 minutos. Mérida (n.139) llegó al cuadro principal de Indian Wells tras superar dos rondas clasificatorias.