"Creo que va a regresar", dice Djokovic sobre Serena Williams

"Creo que va a regresar. No sé. No he hablado con ella, pero supongo que la sensación es que va a regresar. Dónde y cómo, individual, dobles, no sabemos. Y si estuviera en su posición, lo escondería", dijo Djokovic en rueda de prensa en Indian Wells, donde se prepara para competir en el primer Masters 1.000 del año en el cemento americano.

"Todos estamos ilusionados, y sin duda es algo muy esperado. Así que veremos", prosiguió el serbio.

Djokovic también mencionó Wimbledon como su apuesta por el posible regreso de Serena Williams, que no compite desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Serena, de 44 años, nunca ha dicho explícitamente que se retiraría, sino que describió su despedida como una "evolución".

"Elegiría ese torneo (Wimbledon) para su regreso, pero no sé. Creo que podría jugar quizás dobles con Venus. Sería bonito de ver, solo desde mi punto de vista y el de los aficionados. Es una de las deportistas más grandes de siempre, sería genial tenerla de vuelta", añadió.

Pese a no competir desde 2022, Serena Williams ha publicado repetidamente en redes sociales vídeos en los que jugaba al tenis.

Su hermana, Venus, reconoció el pasado verano que le encantaría volver a competir con ella.

"No hago esas preguntas, no le pregunto eso (si Serena va a regresar). Soy su mejor fan. Nunca quise que se retirara. Sabía que lo haría, y me tomó tiempo aceptarlo", dijo Venus Williams en una rueda de prensa en Washington.

"No sé qué va a hacer. No hago esas preguntas. Siempre jugamos al tenis, porque es lo que somos, siempre estamos golpeando la pelota. Es un gran ejercicio de cardio", prosiguió.

"Siempre lo digo a mi equipo, lo único que lo haría mejor sería si ella estuviera aquí, como siempre lo hicimos, así que claro que la echo de menos. Pero si regresa, estoy segura de que os lo hará saber", concluyó.