Raducanu culpa a sus entrenadores de su rendimiento

Raducanu, que rompió su relación profesional con el español Francis Roig hace unas semanas, ha tenido un total de siete entrenadores en su corta carrera, la mayoría de ellos en pequeños espacios de tiempo, como el caso de Roig, que apenas estuvo trabajando con ella seis meses.

"He tenido mucha gente diciéndome qué hacer, cómo jugar, y eso no tiene por qué funcionar. Quiero volver a mi forma natural de jugar. Me está llevando tiempo redescubrirlo, porque es algo en lo que se me ha desentrenado", dijo Raducanu en una entrevista en la cadena británica BBC antes del inicio de Indian Wells.

"No quiero tener otro entrenador ahora mismo porque siento que se le va a poner en duda desde el primer momento, aunque sea a modo de prueba. Puede que sienta la presión de tener que seguir con él o ella, aunque no sea necesariamente la opción correcta. Me encantaría encontrar a un entrenador con el que funcione, pero no creo que vaya a ser fácil encontrar a la persona correcta", apuntó.

"Preferiría que no viniera alguien y me dijera 'haz esto' y yo esté en desacuerdo con ello, pero tenga que escucharle", añadió.

La británica afirmó que aun así tiene la mente abierta sobre con quién trabajar en el futuro y que contactará con diferente gente para encontrar la ayuda adecuada.

Raducanu irrumpió en el circuito cuando en 2021 llegó a los octavos de final de Wimbledon, meses antes de ganar el US Open partiendo desde la fase previa y sin perder un solo set en todo el torneo.

Sin embargo, en estos últimos cinco años y medio, Raducanu no ha vuelto a replicar el éxito de aquellas tres semanas en Nueva York y su mejor resultado en este tiempo ha sido la final del torneo de Cluj que alcanzó en febrero.

Este curso, Raducanu llegó a los cuartos de final de Hobart, hizo segunda ronda en el Abierto de Australia, lo que desencadenó que dejara de trabajar con Roig, alcanzó la final en Cluj y perdió en su debut en Doha y Dubai.