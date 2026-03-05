Sebastián Báez supera al taiwanés Tseng y avanza a segunda ronda de Indian Wells

Báez, 53 del ranking ATP, se deshizo de Tseng (número 144) por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 16 minutos de partido para clasificar así para la segunda ronda en el desierto californiano.

El argentino aprovechó 4 de las 8 bolas de 'break' que tuvo a favor, mientras que defendió las cuatro que tuvo en contra.

Báez se medirá en la próxima ronda al checo Jiri Lehecka (n.23), que disputará su primer partido en Indian Wells tras esquivar la primera ronda con un 'bye'.

El argentino ha derrotado a Lehecka las dos veces que se han enfrentado, entre ellas en la final de Winston-Salem de 2023.

Báez llega a Indian Wells tras un gran inicio de temporada, en el que se quedó con la miel en los labios al alcanzar la final en Auckland y las semifinales en Buenos Aires y Santiago de Chile.