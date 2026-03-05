Venus Williams cae en primera ronda de Indian Wells en el 30 aniversario de su debut

Parry necesitó tres sets para deshacerse de Williams por 6-3, 6-7(4) y 6-1 en 2 horas y 21 minutos.

Tras ceder el primer set e ir por debajo en el segundo, Williams recuperó el 'break' para forzar un 'tie-break' que dominó con potencia desde el fondo de la pista. Pero a la veterana tenista, de 45 años, se le terminaron las fuerzas en la manga definitiva.

La organización de Indian Wells quiso invitar a la mayor de las Williams para conmemorar el 30 aniversario de su debut en el desierto en 1996, cuando apenas tenía 15 años.

Desde que Williams regresó al tenis profesional el verano pasado en Washington, ha sido eliminada en primera ronda en todos los eventos individuales en los que ha participado, salvo en el torneo capitalino, donde alcanzó la segunda ronda.

Ha tenido mejor fortuna en dobles, donde alcanzó los cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos junto a la canadiense Leylah Fernandez.