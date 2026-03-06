Bouzas se despide en segunda ronda de Indian Wells tras caer contra la checa Noskova

Noskova, número 14 del mundo, necesitó 1 hora y 11 minutos para deshacerse de la jugadora gallega, que ocupa el puesto 50 en la clasificación de la WTA.

La checa se mostró firme al saque, y solo concedió seis puntos con su primer servicio, suficiente para compensar el 37 % de éxito que mostró cuando jugaba con su segundo.

Bouzas dispuso de cuatro oportunidades de rotura y apenas aprovechó la primera en la manga inicial. Después de eso, Noskova fue la única jugadora capaz de romper a su rival.

Pese a la derrota, la española mejoró el resultado del año pasado, cuando fue eliminada en primera ronda de Indian Wells.

Noskova se enfrentará en tercera ronda a la ganadora del partido entre la rusa Diana Shnaider (número 20) y la rumana Sorana Cirstea (n.38).