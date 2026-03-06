Dimitrov y Majchrzak los rivales de Alcaraz y Djokovic; Williams cae en primera ronda

Dimitrov, 42 del ranking ATP, superó al francés Terence Atmane por 6-4, 5-7 y 6-4, mientras que Majchrzak (número 57) se deshizo del también francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6-3, 1-6 y 7-5.

Alcaraz y Djokovic debutarán este sábado en Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, contra Dimitrov y Majchrzak en la segunda ronda como cabezas de serie.

Mientras tanto, este jueves se completó la primera ronda todavía sin los favoritos en el desierto californiano con el pase de los argentinos Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo.

Báez (n.53) se medirá en la próxima ronda al checo Jiri Lehecka (n.23) tras deshacerse del taiwanés Tseng Chun-hsin por 6-3 y 6-2, mientras que Cerúndolo (n.70) superó al neerlandés Botic van de Zandschulp por 7-6(3), 6(5)-7 y 6-3.

El pequeño de los Cerúndolo será el rival del francés Arthur Rinderknech (n.26).

También pasaron ronda Roberto Bautista (n.93) y Alejandro Tabilo (n.40). El español superó al húngaro Fabian Marozsan por 6-4, 6(2)-7 y 6-4, mientras que el chileno se deshizo del español Rafael Jódar por 6-1 y 6-2 en apenas 58 minutos.

Ambos enfrentarán rivales muy complicados en la segunda ronda: el castellonense se medirá al británico Jack Draper (n.14), vigente campeón en Indian Wells, mientras que el chileno se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (n.11).

Cayeron eliminados en primera ronda el español Daniel Mérida y el argentino Francisco Comesaña a manos de los estadounidenses Alex Michelsen y Sebastian Korda, respectivamente.

La mayor de las Williams había recibido una invitación del torneo para conmemorar los 30 años de su debut el 1996, cuando era una adolescente de 15 años.

Hoy, con 45 años, no pudo con la francesa Diane Parry, que la derrotó por 6-3, 6-7(4) y 6-1.

Desde que Williams regresó al tenis profesional el verano pasado en Washington, ha sido eliminada en primera ronda en todos los eventos individuales en los que ha participado, salvo en el torneo capitalino, donde alcanzó la segunda ronda.

Más allá de Williams, Cristina Bucsa, 31 del ranking WTA, derrotó a Vidmanova por 6-4 y 6-0 en 1 hora y 15 minutos. La española disputará la segunda ronda contra la belga Elise Mertens (n.21).

Bucsa llega al WTA 1.000 de Indian Wells tras su histórico doblete en el WTA 500 de Mérida (México), con la conquista de sus primeros títulos tanto a nivel individual como dobles.

Corrió con peor suerte la colombiana Emiliana Arango, eliminada a manos de la estadounidense Hailey Baptiste en tres mangas (2-6, 6-2 y 6-3).

Este viernes debutan en el torneo algunos de los grandes favoritos como la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.1) o la estadounidense Coco Gauff (n.4) en el cuadro femenino, así como el italiano Jannik Sinner (n.2) o el alemán Alexander Zverev (n.4) en el masculino.

También disputarán sus duelos de segunda ronda la española Jessica Bouzas o la colombiana Camila Osorio, así como el español Alejandro Davidovich o los argentinos Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.