La marca Venus Williams no pasa de moda

En su carrera profesional, Venus Williams ganó más de 42 millones de dólares en premios. Conquistó 49 títulos, entre ellos siete 'grandes' y cuatro medallas de oro olímpicas. En sus vitrinas brillan cinco títulos de Wimbledon. Pero su éxito va mucho más allá de las pistas de tenis.

Mientras viajaba por el mundo para competir en el circuito WTA, Venus Williams estudió administración de empresas en una carrera en línea de Indiana University East, en la que se graduó en 2015. Su dedicación es una inspiración para muchas tenistas que deciden seguir estudiando pese a los intensos compromisos de sus carreras deportivas.

Esos estudios le sirvieron para crecer como empresaria, aunque la jugadora estadounidense ya había entrado en el mundo de los negocios años antes, en 2007, cuando fundó su marca de ropa deportiva, EleVen.

Empresas de inteligencia artificial, comida y vida saludable destacan en el porfolio de Williams, que, junto a su hermana Serena, llevó su historia de superación a la gran pantalla con la película King Richard.

Entre las inversiones de Venus destaca la plataforma 'Palazzo', de la que es cofundadora, que utiliza inteligencia artificial para generar experiencias visuales realistas en los sectores inmobiliario, minorista y de comercio.

Además, Venus fundó Happy Viking, una empresa que vende alimentos de base vegetal, y tiene una participación minoritaria en los Miami Dolphins de la NFL.

Venus fundó en 2007 su propia marca de ropa deportiva para mujeres, EleVen, que ha promovido personalmente durante muchos años en el circuito de la WTA.

La jugadora estadounidense, que pausó en este momento la producción de prendas para redefinir estrategias comerciales, apostó por un estilo que mezcla moda, comodidad y alto rendimiento.

La marca de la siete veces ganadora de torneos del 'Grand Slam' llegó a firmar colaboraciones estratégicas con Lacoste, que vendió prendas con el lema 'Venus did it first' (Venus lo hizo primero).

En el cemento californiano, Venus Williams superó a la japonesa Kimiko Date como jugadora más veterana en competir en Indian Wells desde 1989, a sus 45 años y 260 días.

Kimiko Date disputó la ronda de clasificación de 2015 con 44 años y 162 días. Venus se estrenó directamente en la primera ronda tras recibir la carta de invitación del torneo californiano.

Ninguna jugadora en la historia de Indian Wells ha tenido una diferencia de años más grande entre la primera y la última participación que Venus, con 30 años.

Venus Williams no ha dado pistas sobre su futuro y su posible retirada, pero ha dejado claro que su sueño sería volver a competir junto a su hermana Serena.

"No hago esas preguntas, no le pregunto eso (si Serena va a regresar). Soy su mejor fan. Nunca quise que se retirara. Sabía que lo haría, y me tomó tiempo aceptarlo", dijo Venus Williams en una rueda de prensa en Washington el pasado verano.

"Siempre lo digo a mi equipo, lo único que lo haría mejor sería si ella estuviera aquí, como siempre lo hicimos, así que claro que la echo de menos. Pero si regresa, estoy segura de que os lo hará saber", añadió en ese momento.