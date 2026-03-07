Cerúndolo puede con Bonzi y se cita con Draper en Indian Wells

Cerúndolo tuvo que emplearse a fondo para doblegar a Bonzi, número 111 de ránking, que llegaba a la segunda ronda tras pasar por la fase de clasificación.

El argentino tuvo el partido bajo control en el segundo set, pero Bonzi consiguió forzar la tercera manga y tutear hasta el final a su rival.

El francés estuvo arriba 5-4 en el desempate final, pero Cerúndolo no perdió lucidez. Estuvo intratable con sus dos saques y aprovechó la primera bola de partido para sellar el pase de ronda.

Le espera ahora un cruce de alto voltaje con Jack Draper, el vigente campeón de Indian Wells, que eliminó este mismo sábado al español Roberto Bautista.