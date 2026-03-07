Davidovich remonta un 0-5 a Svajda y avanza en Indian Wells

Davidovich sumó su segunda victoria en pocos días frente a Svajda, un rival a que ya había ganado en febrero en Dallas.

El español se repuso tras un comienzo muy complicado en el que estuvo abajo 0-5. Logró reaccionar a tiempo y forzó un desempate en el que dominó 7-0.

Fue un golpe psicológico para Svajda, que no consiguió volver a tutear al español en la segunda manga, perdida 6-2.

Davidovich será rival del ganador del partido entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Marcos Girón en la siguiente ronda.