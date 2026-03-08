Alcaraz dice que le encantaría jugar al baloncesto con Jimmy Butler

"En realidad él nunca me vio jugar al baloncesto para nada, pero me encantaría, solo poder ir a uno de sus entrenamientos cuando ya esté bien de nuevo", dijo Butler en la rueda de prensa posterior a su victoria 6-3 y 6-2 contra Dimitrov.

"Quiero que me vea, cómo tiro, cómo juego, y luego recibir unos consejos", añadió el murciano, que tiene un fuerte vínculo de amistad con el jugador de los Golden State Warriors.

Butler pudo acudir al partido de Alcaraz porque está realizando la rehabilitación por su lesión de cruzado cerca de Indian Wells.

"Solo le conté un poco (sobre el tenis). Lo vi jugar unas cuantas veces, pero era solo por diversión aquí en los torneos o después de un partido, así que no podía darle consejos", aseguró.

"Pero me gustaría saltar a la pista y ser su 'entrenador' en algún momento", prosiguió.

Alcaraz manifestó su alegría por el hecho de que Butler se haya tomado el tiempo de ir a verle competir.

Sobre su partido, el murciano consideró que jugó "muy bien" pese a que las condiciones fueran complicadas por el viento.

"Conseguí superar todos los objetivos que me había puesto para este partido, así que muy contento de ganar en dos sets", dijo.