La colombiana Camila Osorio no puede con Naomi Osaka en Indian Wells

Osaka, 16 del ranking WTA, doblegó a Osorio (número 61) en tres sets (6-1, 3-6 y 6-1) en una hora y 39 minutos.

La cucuteña firmó una primera manga nefasta, en la que cedió todos sus juegos y apenas ganó el 29 % de los puntos con su servicio, aunque evitó el rosco al romper un saque de la japonesa.

Osorio se transformó en el segundo set, con un 67 % de efectividad en sus puntos de servicio. La colombiana se apuntó un 'break' para llevarse la manga por 6-3 y empatar el partido.

Pero el tercer set fue más parecido al primero que al segundo, con Osaka de nuevo manos a la obra, potente con su derecha, sumando juegos al resto para el definitivo 6-1.

"Traté de ser más positiva. Sentí que en el segundo set me estuve quejando mucho y entonces pensé que mi hija podría estar viéndome ahí, lamentándome por la pista, así que tenía que cambiar la actitud. Y eso fue lo que hice", explicó Osaka al terminar el duelo.

Osaka se medirá este próximo martes en octavos de final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo.