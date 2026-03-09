Alcaraz busca en Indian Wells su primer triplete en un torneo de la ATP

El joven tenista español, de 22 años, que jugará la próxima madrugada, no antes de las 2:00 -hora española- ante el frances Arthur Rinderknech buscando los cuartos de final en California, ya conquistó por dos veces este torneo, así como los major de París, Londres y Nueva York y también el Masters 1.000 de Madrid y los ATP 500 de Barcelona y Queen's.

En una ocasión el actual número 1 del mundo se llevó el Abierto de Australia, que era el major que el faltaba y que consiguió el pasado 1 de febrero, los Masters 1.000 de Miami, Cincinnati, Montecarlo y Roma, los ATP 500 de Río de Janeiro, Rotterdam, Pekín, Tokio y Doha y los ATP 250 de Umag y Buenos Aires.

La temporada llega repleta de desafíos para el pupilo de Samuel López, que lleva 13 partidos ganados de otros tantos disputados en un 2026 que no puede estar siendo mejor para él. Es su mejor racha en un inicio de año y el decimocuarto triunfo del curso lo tratará de conseguir contra Rinderknech, de 30 años y número 28 del mundo.

Será el sexto enfrentamiento entre el murciano y el de Gassin, quien aún no debutó en el torneo y ya está entre los 32 aspirantes al título pues quedó exento en la primera ronda y se encontró con la incomparecencia del argentino Juan Manuel Cerundolo en la segunda.

Los cinco anteriores se los llevó Alcaraz siendo el último de ellos hace unos días, en la primera ronda de Doha y lo ganó Carlos por 6-4 y 7-6 (5).

En 2025 el español se impuso al galo en los octavos de final del US Open (7-6 (3), 6-3 y 6-4) y en los cuartos de Queen's (7-5 y 6-4) mientras que los dos primeros choques se produjeron en 2021 con un 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4 en la segunda ronda del major estadounidense y en 2023 con un 4-6, 7-5 y 7-6 (3) en la primera ronda otra vez de Queen's.