Djokovic: "El tenis femenino es de lejos el deporte de mujeres más exitoso y mejor pagado"

Preguntado en rueda de prensa sobre si creía que en el tenis se había alcanzado la igualdad entre la categoría masculina y femenina, Djokovic consideró que, más que una opinión, "es un hecho".
"No se trata de lo que pienso. Es un hecho. El tenis femenino ha sido, con diferencia, el deporte de mujeres global más exitoso y también el mejor pagado, así que es genial verlo", dijo.
"Estoy feliz por eso, y estoy orgulloso por eso. Creo que está en una situación buena", añadió.
Djokovic se clasificó este lunes para los octavos de final de Indian Wells por primera vez desde 2017 y será rival de Jack Draper en la próxima ronda.