Draper doblega a Cerúndolo y retará a Djokovic en octavos

Draper, número catorce del ránking, necesitó una hora y 21 minutos para eliminar a Cerúndolo, un jugador que el año pasado había alcanzado los cuartos de final en Indian Wells, antes de rendirse contra Carlos Alcaraz.

Cerúndolo no logró competir en el primer set, pero luchó con orgullo en el segundo y estuvo una rotura arriba en dos ocasiones distintas.

Llegó a sacar por el set con 5-4, pero Draper logró el 'break' que volvió a poner el partido en equilibrio y sumó otra rotura en el siguiente turno del argentino para sellar el pase de ronda.

Le espera Djokovic en octavos de final, con el que perdió el único precedente, jugado en Wimbledon en 2021.