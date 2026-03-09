Siniakova da la campanada y elimina a la campeona Andreeva

Siniakova se impuso a Andreeva por 4-6, 7-6(5) y 6-2 y dejó fuera del torneo californiano a la tercera mujer más joven en coronarse campeona de este evento, que triunfó en 2025 con tan solo 17 años.

La checa llegaba a esta ronda tras eliminar a la canadiense Leylah Fernández en 3 horas y 28 minutos, el segundo partido más largo del año en el circuito femenino.

En su carrera ya había ganado diez veces a jugadoras que forman parte del top-10 del ránking mundial y Andreeva fue su última víctima.

La rusa dejó la pista muy frustrada por la derrota, sobre todo porque en la bola de partido Siniakova se llevó el punto gracias a la ayuda del 'let'.

Siniakova será rival de la ganadora del partido entre la ucraniana Elina Svitolina y la estadounidense Ashlyn Krueger.