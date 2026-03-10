Tres años y nueve meses de suspensión a una tenista rusa por corrupción

La rusa de 26 años, que llegó a ser la 1.282 del ránking en septiembre de 2025, ha admitido todos los cargos de los que se le acusaban, incluyendo haber amañado dos de sus partidos a nivel ITF en 2023 y 2024.

Además de tener que cumplir esta sanción, tendrá que abonar una multa de 9.000 dólares (7.700 euros), con otra multa de 21.000 dólares (18.000 euros) suspendida en caso de que no reincida.

Tuayeva fue suspendida de forma provisional el 19 de diciembre del año pasado y tendrá que estar fuera de las canchas hasta el 18 de septiembre de 2029 siempre y cuando abone la multa correspondiente.

Durante este periodo de suspensión, Tuayeva tendrá prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento tenístico autorizado y organizado por los miembros de la ITIA, es decir, ATP, ITF, WTA y las federaciones de Australia, Francia, Wimbledon y Estados Unidos, o cualquier otra asociación nacional.