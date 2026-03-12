La ATP pone en la mira a Acapulco y Buenos Aires para hacer hueco al Masters saudí

Con este objetivo de aligerar el calendario, la ATP ya ha comprado las licencias de cuatro torneos de categoría 250. Buenos Aires y Acapulco estarían ahora en la lista de futuras readquisiciones, aunque estas dos las financiaría el fondo soberano saudí.

Las cuatro licencias compradas por la ATP pertenecían a los 250 de Chengdu y Hong Kong, en China, así como al Moselle Open de Metz (Francia) y el Kremlin Cup de Moscú, este último suspendido desde el estallido de la guerra en Ucrania.

Además, también ha aprobado el traslado a Italia del European Open de Bruselas, con la condición que sea sobre hierba y a mitad de temporada (ahora es en pista rápida, cubierto y en octubre).

Según el Times, el plan pasa por aliviar una temporada muy cargada para los jugadores y, al mismo tiempo, hacerle sitio al nuevo Masters 1.000 en Arabia Saudí, cuya primera edición se prevé para febrero de 2028 con los mejores del circuito.

En un mes de febrero saturado de torneos, el ATP 500 de Acapulco y el ATP 250 de Buenos Aires son dos de los que podrían salir damnificados. De acuerdo con el rotativo neoyorquino, la ATP ya está en negociaciones con ambos para readquirir sus licencias.

Es probable que esta reorganización del tablero "altere de forma fundamental" el panorama del tenis en Latinoamérica, según el Times. Se trata de "un continente con una rica historia en este deporte, pero sin el músculo financiero necesario para asegurarse un lugar equivalente en el calendario", apunta.

La ATP se había fijado un presupuesto de entre 35 y 45 millones de dólares para la compra de licencias de los torneos categoría 500 y de entre 15 y 20 millones de dólares para los 250, aunque las operaciones podrían exceder esas cifras.