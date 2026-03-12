Rybakina vence a Pegula y se enfrentará a Svitolina en semifinales de Indian Wells

Rybakina (número 3 del mundo) y Pegula (n.5) reeditaron una de las semifinales del reciente Abierto de Australia, un partido que, como el de Indian Wells, la kazaja también ganó con un desempate en el segundo set.

La moscovita, campeona en el desierto californiano en 2023, derroto a la neoyorquina en 1 hora y 28 minutos.

En semifinales se enfrentará a Svitolina (n.9), que también este jueves pasó ronda tras derrotar por 6-2, 4-6 y 6-4 a Swiatek, la número dos del mundo y dos veces campeona en Indian Wells.

La otra semifinal del cuadro femenino la disputarán la bielorrusa Aryna Sabalenka (n.1) y la checa Linda Noskova (n.14).

Sabalenka se impuso a la canadiense Victoria Mboko (n.10) por 7-6(0) y 6-4, a quien también había derrotado en Australia. Por su lado, Noskova doblegó a la australiana Talia Gibson (n.112) por 6-2, 4-6 y 6-2.