Sinner barre a Tien y se cita con Zverev en semifinales de Indian Wells

Sinner, número 2 del mundo, fue abrumadoramente superior al joven estadounidense (n.27), que disputó por primera vez unos cuartos de final de un Masters 1.000 y que saldrá de Indian Wells como número 21 del mundo.

El italiano necesitó apenas 1 hora y 6 minutos para imponerse a su rival. Ganó el 83 % de los puntos con el primer saque y un 56 % con el segundo, convirtió 4 de las 5 pelotas de 'break' a su favor y salvó las 4 que tuvo en contra.

Además, firmó 17 golpes ganadores y apenas cometió 12 errores no forzados.

En el primer set, Sinner se adelantó 2-0 tras romper el primer servicio de Tien. El italiano logró un segundo 'break' para colocarse 5-1 y cerró la manga con su saque.

Tien abrió el segunda set asegurando su juego, pero tras disponer de dos bolas de 'break' para ponerse con 2-0, ambas salvadas por Sinner, se derrumbó y no le salió prácticamente nada bien.

Sinner sumó al resto los dos siguientes juegos de su rival para colocarse 5-1 y, tras un último juego del estadounidense con su saque, el italiano cerró el set 6-2.

Sinner se medirá este sábado en semifinales al alemán Alexander Zverev (n.4), que en su cruce de cuartos de final de deshizo del francés Arthur Fils (n.32) por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.

El italiano busca su primera final en el desierto californiano. Él y Zverev se han enfrentado diez veces, con un balance favorable a Sinner de 6-4.