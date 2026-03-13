Paula Badosa se queda sin final

Badosa, que logró una invitación para este evento, de nivel similar al de los challengers ATP, tras perder en la primera ronda de Indian Wells, no pudo completar la remontada a la que se acercó tras la evidente mejoría mostrada en el segundo set y cayó ante la estadounidense después de dos horas y ocho minutos.

La jugadora de Begur, que, sin embargo, volverá al top 100 del que salió semanas atrás, ganó por primera vez desde el Abierto de australia del 2025 tres partidos seguidos en un torneo. Eran las de Austin sus primeras semifinales desde entonces pero se estancó justo antes de la final.

Badosa, otrora número dos del mundo, cuenta con cuatro títulos en su carrera (Indian Wells y Belgrado en el 2021, Sidney en el 2022 y Washington 2024) y no pudo regresar a un final batida por una adversaria con la que no había jugado nunca.

Aunque venida a menos, la canadiense fue campeona del Abierto de Estados Unidos en el 2019. Se mostró más estable y más firme en los momentos clave que la española que no pudo culminar las ocasiones de rotura que dispuso. Tras el cuarto juego del tercer y definitivo set, con empate a dos, Badosa perdió su saque y no lo pudo recuperar. Andreescu mantuvo el desequilibrio en el marcador y se hizo con el triunfo.

Badosa, que a lo largo de un torneo con un estupendo cartel a pesar de su categoría 125, como la brasileña Beatriz Haddad Maia o la australiana Kimberly Birrell, o la estadounidense Emma Navarro, vigésima quinta del mundo, logró ganar a la rumana Elena Maria Ruse y después a la australiana Lulu Sun. En cuartos batió a la austríaca Sinja Krauss pero se estancó con Andreescu.

La jugadora norteamericana, que cuenta con los títulos del Abierto de Estados Unidos, Indian Wells y Toronto, todos en el 2019, disputará la final del torneo de Austin contra la tailandesa Laniana Tararudee que ganó a la australiana Kimberly Birrell por 6-4 y 7-6(4).