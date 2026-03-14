Rybakina vence a Svitolina y se cita con Sabalenka en la final de Indian Wells

Rybakina reeditará la final del último Abierto de Australia contra Sabalenka, acabada con triunfo de la jugadora kazaja.

La de este domingo será la segunda final de Rybakina en el cemento californiano en cinco participaciones. Fue campeona en 2023, cuando también ganó a Sabalenka en la final, y fue cuartofinalista en 2022.

Peleará por el que sería su tercer título WTA 1.000 después del mencionado Indian Wells de 2023 y de Roma 2023.

Necesitó emplearse a fondo para eliminar a Svitolina, una de las jugadoras más en forma del circuito, que llegaba a California con 19 victorias en su bolsillo, un récord este curso.

La cuatro veces ganadora de torneos WTA 1.000 venía de eliminar a la polaca Iga Swiatek en los cuartos de final, otro gran resultado tras la final alcanzada en Dubai a finales de febrero.

Y demostró carácter ante Rybakina, al anularle hasta dos bolas de partido, pese al tenis potente de su rival, antes de rendirse en una hora y 46 minutos.

Rybakina pudo celebrar el pase de ronda casi 20 minutos después de jugarse la primera bola de partido, con 5-1 en el luminoso.

Le espera ahora el decimosexto capítulo de su rivalidad con Sabalenka, que se llevó ocho de los primeros quince enfrentamientos.

Sabalenka eliminó en la otra semifinal a la checa Linda Noskova.