Djokovic, baja en Miami

El jugador de Belgrado, de 38 años y finalista el pasado año derrotado por el checo Jakub Mensik, disputó días atrás el Masters 1000 de Indian wells, eliminado en los octavos de final por el británico Jack Draper.

Djokovic, que ostenta el récord de más títulos de categoría Masters 1000, con cuarenta, y que acumula 101 títulos en el circuito, 24 de ellos del Grand Slam, no disputará el evento de Miami que arranca el miércoles.

La baja de este torneo le hará salir del podio de la clasificación ATP. Perderá 650 puntos en la clasificación ATP y caerá del tercer puesto en favor del alemán Alexander Zverev y del italiano Lorenzo Musetti.

El jugador de Belgrado, finalista en este 2026 del Abierto de Australia y que acumula siete victorias y dos derrotas en la temporada, no ha precisado cuando tiene previsto volver a la competición, aunque lo más probable es que regrese en el Masters 1000 de Montecarlo, en la temporada de tierra, el de Madrid, ambos en abril.

El serbio solo ha jugado una vez en Miami desde el 2019. Ganador en seis ocasiones, jugó el curso pasado, cuando alcanzó la final. Su último título fue en Atenas, en noviembre pasado.