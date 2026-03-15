Sabalenka remonta a Rybakina y conquista Indian Wells en su tercer asalto

Sabalenka tuvo que remontar el primer set y salvar una pelota de partido para superar por 3-6, 6-3 y 7-6(6) a Rybakina (número 3 del mundo) en 2 horas y 31 minutos.

Sabalenka llegaba a la final de Indian Wells con un balance de 8-7 sobre Rybakina, pero en las cinco finales disputadas entre ambas, la kazaja se había impuesto en las cuatro últimas, incluido el Abierto de Australia en enero.

"Estoy muy harta de perder estas grandes finales", afirmaba en la previa Sabalenka en rueda de prensa.

Pero esa autoridad de Rybakina, que sale de California por primera vez como número 2 del ránking WTA, pareció afectar la actitud de la bielorrusa al inicio de la final, rápidamente sobrepasada por su rival.

Rybakina mantuvo el control de su saque (no enfrentó un sola bola de 'break' en todo el primer set) y desesperó a Sabalenka al resto. La kazaja no tardó en romper el servicio de su rival para ponerse arriba 4-2, una rotura con la que se llevaría el primer set 6-3.

Rybakina volvió a romper en el primer juego del segundo set, un 'break' que Sabalenka provocó con una doble falta. La bielorrusa estaba fuera del partido.

Pero cuando más frustrada estaba Sabalenka, llegó su reacción.

La número uno del mundo quebró a Rybakina el juego en blanco para recuperar el 'break' y sumó una segunda rotura para el 4-1. La bielorrusa se llevó esa segunda manga por 6-3.

Sabalenka había logrado darle la vuelta al partido y encaraba el set decisivo con el viento a favor. Tomó ventaja con un 'break' en el segundo juego de Rybakina y consolidó su ventaja hasta el 5-4, sirviendo para ganar.

Contra las cuerdas, la kazaja rompió el juego de Sabalenka para igualar la manga. Y al saque, salvó cinco bolas de 'break' para llevar la final a un decisivo 'tie-break'.

Rybakina llevó la batuta de un desempate muy parejo hasta ponerse con punto de partido, que Sabalenka salvó. Tres puntos después, la bielorrusa se llevaba el agónico partido.

La de este domingo fue la tercera final que disputaba en Indian Wells Sabalenka, que había perdido las dos primeras en 2023, precisamente frente a Rybakina, y en 2025 con Mirra Andreeva.

Para la bielorrusa, el triunfo supuso una redención por todas las finales perdidas frente a la moscovita, convertida en su bestia negra.

Además, fue su título número 10 de WTA 1.000, la cuarta jugadora que lo logra después de Serena Williams (13), Iga Swiatek (11) y Victoria Azarenka (10).

Rybakina, por su parte, no perdía una final desde que cayó en el WTA 1.000 de Miami en marzo de 2024. Desde entonces, había ganado las cinco finales que había disputado, dos de ellas frente a Sabalenka.