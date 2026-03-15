Sinner: "Estoy ya muy centrado en Miami"

"Estoy ya muy centrado en Miami. Ahora durante un par de días va a ser bueno no pensar demasiado en el tenis, pero cuando tienes este ritmo, tampoco quieres perderlo. Es muy importante", dijo Sinner después de ganar la imponerse en la final de Indian Wells al ruso Daniil Medvedev por 7-6(6) y 7-6(4).

"Miami va a ser muy importante. Es el último torneo en pista dura antes de que comience la temporada sobre tierra batida. Y luego iremos a Europa, en condiciones completamente distintas y nunca sabes qué puede pasar", añadió el número dos del mundo, que levantó al cielo su sexto Masters 1.000.

El italiano manifestó su orgullo por cerrar unas semanas intensas en Indian Wells.

"Estoy muy feliz. Jugué semifinales en Australia y luego este era el primer gran torneo. Fue una gran semana. Llegué aquí muy pronto, sabía que era un torneo que nunca había ganado y quería venir y prepararme de la mejor manera", dijo.