Alcaraz puede cruzarse con el brasileño Fonseca en su estreno en Miami

Menos de 24 horas después de que acabara Indian Wells con el triunfo del italiano Jannik Sinner en la final contra el ruso Daniil Medvedev, el Miami Open celebró el sorteo del cuadro masculino, que echará a andar este miércoles.

Alcaraz llega a Miami como número uno del mundo, pero tras despedirse de Indian Wells en las semifinales contra Medvedev.

Su primer rival podría ser Fonseca, número 39, que en Indian Wells llevó al límite a Jannik Sinner en uno de los partidos más complicados del torneo del italiano.

Fonseca jugará la primera ronda contra el húngaro Fabian Maroszan (46) y de avanzar se cruzaría con Alcaraz.

El jugador murciano podría medirse en tercera ronda con el estadounidense Sebastian Korda y en cuarta ronda con el ruso Karen Khachanov. En el horizonte, tiene un cuarto de final contra Jack Draper o Taylor Fritz.

En el lado opuesto del cuadro, Jannik Sinner debutará contra el bosnio Damir Dzumhur (n.76) o un jugador procedente de las clasificaciones y tiene en el horizonte una cuarta ronda contra el ruso Andrey Rublev.

El italiano comparte lado del cuadro con Medvedev y el alemán Alexander Zverev, con los que podría verse las caras en una hipotética semifinal.

Entre los participantes españoles, Alejandro Davidovich Fokina comenzará su torneo en la segunda ronda contra uno entre el francés Quentin Halys y un jugador procedente de las clasificaciones.

Roberto Bautista se verá las caras con el australiano James Duckworth en primera ronda.

El Miami Open de este año perdió al serbio Novak Djokovic, que renunció por un problema en el hombro derecho.