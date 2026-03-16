Sabalenka se afianza en el primer puesto y Rybakina se coloca segunda tras el Indian Wells

Sabalenka, que venció a Rybakina en la final por 3-6, 6-3 y 7-6, firma su mejor puntuación histórica con 11.025 puntos en el ránking, seguida de la kazaja con 7.738 puntos que adelanta a la polaca Iga Swiatek después de que esta cayese en los cuartos de final ante la ucraniana Svitolina.

Además, dentro del top 10 del ránkin, la rusa Mirra Andreeva cae al décimo lugar tras perder en dieciseisavos ante la checa Siniakova.

A la rusa la adelantaron la canadiense Victoria Mboko que se coloca novena tras llegar a los cuartos de final del torneo, y la ucraniana Elina Svitolina en el octavo puesto que llegó hasta las semifinales en donde cayó ante Rybakina.

Por otro lado, las españolas Cristina Bucsa (30) y Jessica Bouzas (48) suben uno y dos puestos respectivamente tras llegar a la ronda de dieciseisavos del torneo mientras que Paula Badosa se mete en el top 100 después de caer ante la kazaja Putinseva en primera ronda y subir seis puestos.