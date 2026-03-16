Sin Djokovic, pero con Alcaraz y Sinner

El torneo arrancará el martes en el circuito femenino, con la bielorrusa Aryna Sabalenka, flamante campeona en Indian Wells, también con el objetivo de cerrar el 'Sunshine Double' por primera vez en su carrera.

Djokovic tuvo que renunciar al Miami Open por un problema en el hombro derecho sufrido en Indian Wells y descansará estas dos semanas con la mirada puesta en el arranque de la temporada sobre tierra batida.

Alcaraz llega al cemento de Miami, donde ganó el primer Masters 1.000 de su carrera, en 2022. El murciano cayó en semifinales en Indian Wells contra el ruso Daniil Medvedev y sufrió su primera derrota del año tras empezar con 16 victorias.

Al murciano le tocó un sorteo muy complicado, con un posible debut contra el brasileño Joao Fonseca, número 39, uno de los jugadores más prometedores del circuito.

Fonseca jugará la primera ronda contra el húngaro Fabian Maroszan y, de ganar, tendría como premio un cruce contra el número uno del mundo.

En Indian Wells Fonseca llevó al límite a Sinner, a la postre campeón.

Alcaraz podría medirse en tercera ronda con el estadounidense Sebastian Korda y en cuarta ronda con el ruso Karen Khachanov. En el horizonte, tiene un cuarto de final contra Jack Draper o Taylor Fritz.

Sinner tendrá un estreno más accesible, contra el bosnio Damir Dzumhur (n.76) o un jugador procedente de las clasificaciones y tiene en el horizonte una cuarta ronda contra el ruso Andrey Rublev.

El italiano comparte lado del cuadro con Medvedev y el alemán Alexander Zverev, con los que podría verse las caras en una hipotética semifinal.

Sinner peleará por el primer 'Sunshine Double' en nueve años. Solo siete hombres lo han conseguido y el último fue el suizo Roger Federer en 2017.

El italiano ya sabe lo que es ganar en Miami, al haberse llevado el trofeo en 2024.

En la delegación latina, el argentino Francisco Cerúndolo debutará contra uno entre el francés Valentin Royer (n.54) y un jugador clasificado, mientras que Francisco Comesaña jugará contra el chileno Alejandro Tabilo.

En el circuito femenino, la española Paula Badosa, número 106 del ránking mundial y exnúmero dos, debutará en el Miami Open contra una jugadora procedente de las clasificaciones.

El torneo arrancará este martes con el circuito femenino, mientras que el masculino echará a andar el miércoles.

Badosa, que fue eliminada a las primeras de cambio en Indian Wells y cayó en semifinales esta semana en el WTA 125 de Austin contra la canadiense Bianca Andreescu, pretende relanzarse en Miami, donde su mejor resultado es un cuarto de final en 2022.

De ganar en la primera ronda, la jugadora catalana se cruzaría con la estadounidense Iva Jovic, número 18.

Entre las participantes latinas, la argentina Solana Sierra debutará contra la rumana Jacqueline Cristian, la colombiana Emiliana Arango lo hará contra la rusa Oksana Selekhmeteva y su compatriota María Camila Osorio se estrenará frente a la checa Katerina Siniakova.

Sabalenka arrancará directamente en la segunda ronda contra una entre la estadounidense Ann Li y una jugadora procedente de las clasificaciones.

En la parte opuesta del cuadro, la polaca Iga Swiatek (número 2) se medirá con una rival entre la polaca Magda Linette y la francesa Varvara Gracheva.