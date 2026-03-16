Sinner reduce la ventaja de Alcaraz

Alcaraz encabeza la lista con 13.550 puntos, mientras que Sinner acumula 11.400. El serbio Novak Djokovic se mantiene tercero con 5.370 por delante del alemán Alexander Zverev (4.905) y del italiano Lorenzo Musetti (4.365).

El canadiense Felix Auger-Aliassime arrebata la octava posición al estadounidense Ben Shelton, ahora noveno, y Medvedev se sitúa décimo y saca del top diez al kazajo Alexander Bublik, en tanto que el español Alejandro Davidovich y el argentino Francisco Cerúndolo suben a los puestos 17 y 19, respectivamente.

Sobresalen las doce plazas que pierde el británico Jack Draper (26) y el danés Holger Rune (28), así como el progreso del argentino Mariano Navone, que sube 18 (al 61) tras vencer el torneo Challenger de República Dominicana.