Camila Osorio pasa a segunda ronda en Miami y Haddad Maia cae eliminada

Osorio, número 58 del mundo, se deshizo de Siniakova (n.42) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 19 minutos del partido. La colombiana se medirá en segunda ronda a la también checa Karolina Muchova (n.13).

Osorio se mostró agresiva y resiliente. La colombiana convirtió 3 de las 4 bolas de 'break' que tuvo y defendió 8 de las 9 que enfrentó.

La cucuteña llega a Miami tras haber disputado la tercera ronda en Indian Wells, donde cayó eliminada a manos de la japonesa Naomi Osaka (n.15) en tres sets.

No corrió con la misma suerte que Osorio la brasileña Haddad Maia (n.69), que perdió en su duelo de primera ronda a manos de la turca Zeynep Sonmez (n.83) por 6-3 y 6-2.