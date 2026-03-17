Jessica Bouzas cae en primera ronda de Miami a manos de la británica Boulter

Boulter, número 67 del ranking WTA, derrotó a Bouzas (número 48) por 7-6(9) y 6-4 en 1 hora y 48 minutos de partido.

Bouzas y Boulter llevaron el primer set a un disputado 'tie-break' tras quebrarse el saque tres veces cada una. La británica se hizo con el desempate por 11-9.

En el segundo set, Boulter y Bouzas se intercambiaron un 'break' cada una, pero con 4-4, la británica uebró por segunda vez el servicio de la española, para llevarse el partido en dos sets.

La gallega repite el mismo resultado del año pasado en Miami, cuando también cayó eliminada en primera ronda.

Tras la salida de Bouzas, aún quedan con vida las españolas Paula Badosa (n.100) y Cristina Bucsa n.30).

Badosa debutará este miércoles en primera ronda frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (n.116), mientras que Bucsa está ya en segunda ronda como cabeza de serie.