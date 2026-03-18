La lluvia obliga a suspender toda la jornada del Miami Open

La organización del torneo fue retrasando hora a hora el inicio de la competición, inicialmente previsto para las 11:00 hora local, hasta que a las 19:00 decidió suspender la jornada, cuando ya había reducido el número de partidos programados.

La de este miércoles era la primera jornada del cuadro masculino y la segunda del femenino, ambos de primera ronda, con un total de 36 partidos programados.

Entre otros, para este miércoles estaba previsto el debut de Venus Williams frente a la británica Francesca Jones o también los partidos de primera ronda de la colombiana Emiliana Arango, la española Paula Badosa o el argentino Camilo Ugo Carabelli.

La jornada había comenzado con mal pie después de que el estadio central, montado para el torneo, no estuviera disponible y los partidos fueran programados en pistas secundarias.

La organización tendrá ahora que reorganizar el calendario, con la ayuda de la meteorología, para reubicar la gran cantidad de partidos cancelados.