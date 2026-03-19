El argentino Navone derrota al georgiano Basilashvili en primera ronda de Miami

Navone, número 61 del ranking ATP, derrotó a Basilashvili (n.134) por 7-6(7) y 6-3 en 1 hora y 39 minutos de partido. El georgiano accedió al cuadro principal en Miami proveniente de las rondas clasificatorias.
El argentino fue muy efectivo, convirtió la única bola de 'break' que tuvo y salvó las cinco que enfrentó. Además solo cometió 15 errores no forzados, por 46 de su rival.
La clave estuvo en el segundo saque, con Navone ganando el 63 % de los puntos con su servicio y el 47 % con el resto.
Este encuentro, igual que la mayoría de los que se disputan este jueves, estaba inicialmente previsto para el miércoles pero la incesante lluvia que cayó sobre Miami obligó a los organizadores a cancelar toda la jornada.
Navone accede por primera vez a la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami en esta, su segunda participación.