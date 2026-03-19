Fonseca supera a Marozsan y será el primer rival de Alcaraz en Miami

Fonseca, 39 del mundo, se deshizo de Marozsan (n.46) por 6-4, 3-6 y 6-2 en 1 hora y 50 minutos de partido.

El brasileño, de 19 años, está cuajando un notable inicio de 2026, en el que incluso puso contra las cuerdas a Jannik Sinner (n.2) en los octavos de final de Indian Wells, torneo que acabó conquistando el italiano.

El duelo ante Alcaraz, número 1 del mundo, será su primer partido oficial, tras haberse medido en un partido de exhibición en Miami en diciembre pasado, con triunfo para el murciano.

"Con muchas ganas, desde luego. No sé los demás, pero yo siempre intento y tengo muchas ganas de enfrentarme a los mejores", dijo Fonseca en declaraciones a pie de pista.

"Vengo de jugar el último torneo contra Jannik (Sinner) y ahora me toca con Carlos (Alcaraz), dos jugadores con muchísima experiencia. Así que tengo muchas ganas, seguro que será un gran partido y ojalá pueda llevarme la victoria", añadió.

El partido entre ambos está programado para este viernes en la sesión nocturna, condicionado, como siempre, a la imprevisible meteorología de Miami.

Para Alcaraz, que como cabeza de serie ha accedido directamente a la segunda ronda, el partido supone un desquite tras su eliminación prematura el año pasado. El español conquistó Miami en 2022, logrando así su primer título en un torneo categoría Masters 1.000.