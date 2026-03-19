Linette certifica el mal momento de Swiatek

Linette remontó a Swiatek y le ganó 1-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 12 minutos para citarse con la filipina Alexandra Eala, semifinalista el año pasado.

Parecía un partido muy cómodo para Swiatek cuando, después de tan solo 34 minutos, se llevó el primer set con un duro 6-1, pero la reacción de Linette fue contudente.

Linette había perdido ante Swiatek en el único precedente, hace tres años en Pekín, pero este jueves se regaló una victoria inolvidable.

Aprovechó su única bola de rotura en el segundo set para llevárselo 7-5 y anuló una bola de 'break' a favor de Swiatek en el tercer juego de la manga decisiva.

Rompió el saque de su rival en el sexto juego y, tras perdonar las dos primeras bolas de partido, con Swiatek al saque, selló el pase de ronda con su servicio para el definitivo 6-3.

Swiatek se despidió de Miami tras perder en cuartos de final en Indian Wells.