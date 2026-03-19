Linette da la campanada ante Swiatek en un día de pleno español en Miami

Después de que la lluvia revolucionara el programa del miércoles, el Miami Open vivió un día de alta intensidad, con decenas de partidos a partir de las 10.00 hora local.

La gran sorpresa llegó pasadas las 20.00 local, cuando Linette, número 50 del mundo, eliminó a Swiatek, número tres, con remontada incluida. Triunfó por 1-6, 7-5 y 6-3 en más de dos horas de partido y se citó con la filipina Alexandra Eala en la siguiente ronda.

Fue un nuevo disgusto para Swiatek, tras su eliminación en cuartos de final en Indian Wells.

Landaluce, en el número 151 del ránking ATP, se deshizo de Giron (n.70) por 6-3 y 7-6 (8) en una hora y 38 minutos. El madrileño, de 20 años, accedió al cuadro masculino de Miami procedente de las rondas clasificatorias.

Landaluce sacó con un 69 % de primeros servicios, ganó el 75 % de primeros saques y el 70 % de segundos. Firmó 30 golpes ganadores, aunque cometió 33 errores no forzados.

El triunfo de Landaluce completa un pleno español en los partidos de primera ronda en Miami tras las victorias de Roberto Bautista y Rafael Jódar en el cuadro masculino y de Paula Badosa en el femenino.

Badosa, actual número 100 del ranking WTA, derrotó a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (n.116) por 7-5 y 6-3 en una hora y 49 minutos. La española se medirá en segunda ronda a la estadounidense Iva Jovic (n.17).

El castellonense Roberto Bautista (n.89) también pasó a segunda ronda tras imponerse al australiano James Duckworth (n.80) en un duelo de más de dos horas que se resolvió con un doble 'tie-break' por 7-6 (3) y 7-6 (4). Bautista se enfrentará ahora al ruso Karen Khachanov, número 15 del mundo.

El joven madrileño Rafael Jódar (n.109) se deshizo del alemán Yannick Hanfmann (n.64) por 6-4, 4-6 y 6-1 en una hora y 52 minutos. Es la primera vez que el español supera una primera ronda en un torneo de categoría Masters 1.000. Le espera el australiano Aleksandar Vukic (n.93).

Venus Williams quedó eliminada a manos de la británica Francesca Jones en la primera ronda y sigue sin superar ese trámite en el circuito desde su participación en Washington.

Jones, 93 del mundo, derrotó a Williams por un doble 7-5 en 1 hora y 51 minutos.

La británica nació con una rara condición genética que le dejó con tres dedos y un pulgar en cada mano, además de tres dedos en el pie derecho y cuatro en el izquierdo.

Desde que regresó al tenis profesional el verano pasado en Washington, Williams ha sido eliminada en primera ronda en todos los eventos individuales en los que ha participado, salvo en el torneo capitalino, donde alcanzó la segunda ronda.

La mayor de las Williams, de 45 años, ha disputado los torneos de Washington, Cincinnati, Abierto de Estados Unidos, Auckland, Hobart, Abierto de Australia, Austin, Indian Wells y Miami.

Entre los demás resultados del día, el chileno Alejandro Tabilo, 41 del ránking mundial, anuló al argentino Francisco Comesaña, número 82, y le doblegó 6-4 y 6-2 para avanzar a la segunda ronda.

Tabilo será rival del ruso Andrey Rublev el próximo sábado, después de superar la primera ronda en una hora y 17 minutos.

Comesaña no fue el único argentino en despedirse de Miami este jueves. Poco antes, su compatriota Solana Sierra perdió 6-1 y 6-3 contra la jugadora de Uzbekistán Kamilla Rakhimova.