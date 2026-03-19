Tabilo anula a Comesaña y se cita con Rublev en Miami

Tabilo será rival del ruso Andrey Rublev el próximo sábado, después de superar la primera ronda en una hora y 17 minutos.
El chileno revalidó la victoria que había conseguido contra Comesaña hace tres años en Florianópolis (Brasil) y lo hizo con autoridad, sin perder ningún turno al saque y al conceder solo dos oportunidades de rotura a su rival.
Tabilo se medirá con un Rublev, número 16 del mundo y exnúmero cinco, que arranca el torneo directamente en la segunda ronda.
Comesaña no fue el único argentino en despedirse de Miami este jueves. Poco antes, su compatriota Solana Sierra perdió 6-1 y 6-3 contra la jugadora de Uzbekistán Kamilla Rakhimova.