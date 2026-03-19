Ugo Carabelli remonta al francés Mpetshi Perricard y pasa a segunda ronda en Miami

Ugo Carabelli (n.66) remontó a Mpetshi Perricard (n.59) un primer set en contra en un duelo que se decidió en el 'tie-break' del tercer set. El resultado fue de 2-6, 6-3 y 7-6(3) en 1 hora y 52 minutos.

El argentino tuvo que lidiar con un rival de potente saque, que ganó el 88 % de los puntos con su primer servicio y conectó 24 'aces', que colocó 44 ganadores en total.

Pero Carabelli fue superior en los puntos disputados con segundo saque, tanto al servicio (59 %) como al resto (65 %), y además cometió menos errores que su rival (23 frente a 30).

Ugo Carabelli, que viene de superar también la primera ronda en el Masters 1.000 de Indian Wells hace dos semanas, se medirá ahora al estadounidense Sebastian Korda (n.36). Será el primer cara a cara entre ambos en el circuito.