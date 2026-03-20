Agustín Tirante se cruzará con su compatriota Cerúndolo en segunda ronda del Miami Open

Agustín Tirante, número 81 del ranking ATP, derrotó a Royer (número 69) por 7-5 y 6(9)-7 y 7-6(5) tras 3 horas y 24 minutos de juego, en una batalla física que terminó casi siete horas después de que arrancara, debido a varias interrupciones por la lluvia.

El argentino necesitó ocho bolas de partido -siete de ellas al resto- para certificar su pase a la segunda ronda. La primera de ellas llegó en el desempate del segundo set, pero no la aprovechó y Royer llevó el partido al tercero.

Con ambos jugadores ampliamente desgastados, la tercera manga se mantuvo apretada hasta el 4-5, cuando Agustín Tirante malogró cuatro oportunidades de quiebre y de partido. No fue hasta el desempate del set que aprovechó la primera que tuvo al saque para llevarse la victoria.

El argentino convirtió 3 de 15 bolas de rotura en el partido y defendió con éxito 2 de las 6 con las que contó Royer.

Agustín Tirante accedió al cuadro principal como "perdedor afortunado" (lucky loser) tras caer en la segunda ronda de clasificación contra el español Martin Landaluce (n.151).

Agustín Tirante y Cerúndolo se vieron las caras por primera vez en su carrera profesional el pasado febrero durante el Rio Open (Brasil), que se saldó con retirada del actual número 19 cuando iba un set abajo.