Báez no ofrece batalla ante Walton y cae en la primera ronda del Miami Open

Báez, número 52 del mundo, estuvo muy impreciso contra Walton (n.85) y perdió por un doble 2-6 en contra en 1 hora y 7 minutos de partido.

El argentino apenas pudo ganar un 44% de los puntos con su primer servicio y el 50 % de los que jugó con su segundo. En total, solo ganó tres juegos al saque.

Además, Báez cometió 28 errores no forzados por tan solo 12 ganadores, y concedió 10 oportunidades de rotura al australiano, quien aprovechó cinco de ellas.

El australiano, procedente de la ronda de clasificación, capitalizó los errores de Báez para alcanzar la segunda ronda del torneo, donde se cruzará con el defensor del título, el checo Jakub Mensik (n.13).