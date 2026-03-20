Bautista es eliminado por Kachanov en segunda ronda del Miami Open

Khachanov, que ocupa el puesto 15 de la ATP eliminó a Bautista Agut (número 89) por un doble 6-3 en 1 hora y X minutos de partido.

Al tenista español, de 37 años, le costó entrar en el partido con su resto y solo ganó el 27 % de los puntos en esa situación.

Por el contrario, Khachanov rompió a Bautista en el primer juego del partido y volvió a repetir en el último del primer set para llevarse la manga.

Si bien Bautista Agut no dispuso de posibilidades de 'break', al ruso le bastó convertir tres de seis posibles para alcanzar la tercera ronda del torneo.

El español venía de ganar en primera ronda al australiano James Duckworth (n. 80) en un doble desempate, mejorando su resultado del año pasado, cuando cayó en esa misma instancia.

Sin embargo, Bautista Agut fue semifinalista del Miami Open en 2021, año en que cayó a manos de Jannik Sinner, actual número 2 del mundo.

Khachanov se enfrentará en la siguiente tercera contra el ganador del duelo entre el italiano Luciano Darderi (n.18) y el español Martin Landaluce (n.151).