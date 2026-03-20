El francés Cazaux acaba con el sueño de Barrios en el Miami Open

Cazaux, número 73 de la ATP, se impuso a Barrios, número 119 del mundo y procedente de la ronda de clasificación, por 7-5 y 6-4 en 1 hora y 35 minutos de juego.

El francés bombardeó desde el servicio a Barrios, sumando 14 saques directos. Aunque el porcentaje de acierto con su primero fue bajo (59 %), cada vez que entraba uno de sus golpeos se lo ponía muy difícil al chileno para entrar a pista.

Desde que perdió el segundo juego con su saque, el francés no volvió a ceder al servicio y apenas concedió otra bola de rotura, que salvó.

Barrios mantenía la compostura en los intercambios, pero Cazaux, que sumó 26 ganadores y 23 errores no forzados, se la jugaba cada vez que veía el hueco.

Un 'break' en cada set fue suficiente para el francés, que se cruzará en segunda ronda con el estadounidense Francés Tiafoe (n.20).

Esta era la primera participación de Barrios en el cuadro principal del torneo de Miami, después de haber ganado con solvencia sus dos encuentros de clasificación.